ABIMAQ lança curso inovador para desenvolvimento de líderes

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) acaba de lançar um curso inovador focado no desenvolvimento de líderes e gestão de equipes. Com o objetivo de capacitar profissionais para os desafios do mercado atual, o curso promete trazer novas abordagens e estratégias para potencializar o desempenho das equipes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.