AbleGamers Brasil abre turma para desenvolvedores de games Curso, que já formou mais de 50 profissionais, é voltado para ensinar práticas inclusivas de desenvolvimento de jogos Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 13h37 )

A AbleGamers Brasil, ONG sem fins lucrativos dedicada a combater o isolamento social, fomentar comunidades mais inclusivas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência por meio dos videogames, tem o prazer em anunciar que abrirá inscrições para a nova edição do Curso de APX (Accessible Player Experience), no próximo mês de julho de 2025, focado em capacitar desenvolvedores para a criação jogos mais acessíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre o curso!

