Ação contra senador bolsonarista completa um ano parada no TSE Foto: Divulgação/Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Processo que pode cassar o mandato de Jorge Seif não tem data para ser julgado Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A ação que pode cassar o mandato do senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC) completou, no último dia 30, um ano parada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não há previsão para que seja julgada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso que pode impactar a política brasileira!

Leia Mais em Folha Vitória:

Governo quer escutar e proteger as mulheres, diz nova ministra

CNH Social: Detran divulga lista dos aprovados na 1ª fase; confira

GTA 6: mais de 70 imagens inéditas com detalhes impressionantes dos personagens