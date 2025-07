Acelere até o podium na nova temporada de EA Sports F1 25 A primeira atualização das Avaliações de Piloto chega à pista, refletindo o momento atual da temporada de 2025 da Fórmula 1® Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Electronic Arts Inc. lançou hoje a segunda temporada de conteúdos para EA SPORTS™ F1® 25, o jogo oficial do Campeonato Mundial de Fórmula Um da FIA™. Começando no dia 23 de julho e indo até 16 de setembro, a Temporada 2 apresenta novos desafios e recompensas inspirados nos momentos marcantes que ocorreram recentemente nas pistas do mundo real.

Para mais detalhes sobre as novidades e desafios emocionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cronos: The New Dawn ganha vídeo de gameplay estendido

Bombas de postos de combustíveis da Grande Vitória são interditadas em operação

Mais um pinguim encalhado é resgatado em praia do ES