Acesso que liga Rodovia do Sol à Darly Santos será reaberto em Vila Velha

Foto: Divulgação/DER-ESA via será reaberta nesta sexta (15) e o objetivo é diminuir os congestionamentos que ocorrem no local desde...

Folha Vitória|Do R7

A via que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, será reaberta nesta sexta-feira (15), para dar mais fluidez ao trânsito no local. A informação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, numa rede social.

