Acesso que liga Rodovia do Sol à Darly Santos será reaberto em Vila Velha
Foto: Divulgação/DER-ESA via será reaberta nesta sexta (15) e o objetivo é diminuir os congestionamentos que ocorrem no local desde...
A via que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, será reaberta nesta sexta-feira (15), para dar mais fluidez ao trânsito no local. A informação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, numa rede social.
A via que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, será reaberta nesta sexta-feira (15), para dar mais fluidez ao trânsito no local. A informação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, numa rede social.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na região!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na região!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: