Acesso que liga Rodovia do Sol à Darly Santos será reaberto em Vila Velha

A via que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, será reaberta nesta sexta-feira (15), para dar mais fluidez ao trânsito no local. A informação foi divulgada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, numa rede social.

