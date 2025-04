Acidente com carretas deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno Carreta se envolveu em acidente na Rodovia do Contorno (Foto: Reprodução vídeo)Acidente provocou interdição da rodovia para o atendimento... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h26 ) twitter

acidente na rodovia do contorno

Carreta se envolveu em acidente na Rodovia do Contorno (Foto: Reprodução vídeo) Duas carretas se envolveram em um acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na madrugada de domingo (13). A colisão deixou uma pessoa ferida e interditou o trânsito no local.

