Acidente com ônibus de César Menotti e Fabiano adia show no Espírito Santo

Um acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano na BR-262, próximo à cidade de Rio da Casca, em Minas Gerais, resultou no adiamento de um show no município de Castelo, no interior do Espírito Santo.

