Acidente com ônibus do Transcol mata motociclista na Terceira Ponte Reprodução/TV VitóriaO ônibus segue parado na via e diversos passageiros chegaram a descer do coletivo. Ainda não há previsão para...

Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share