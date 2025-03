Acidente deixa ao menos nove mortos na região de Chapada Diamantina Foto: Reprodução/Redes SociaisA colisão foi registrada na noite do domingo (30), na região de Chapada Diamantina, na Bahia Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente Chapada Diamantina

Foto: Reprodução/Redes Sociais Um acidente envolvendo uma van de transporte de passageiros e uma carreta deixou ao menos nove mortos e outras quatro pessoas em estado grave. A colisão foi registrada na noite do domingo (30), na região de Chapada Diamantina, na Bahia, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Para assumir o grisalho: 5 cortes de cabelo infalíveis para as mulheres 50+ arrasarem em 2025

Preta Gil desabafa sobre câncer e revela situação delicada no Huck: “Me recuso a aceitar”

Breque dos apps: motoboys do ES aderem ao protesto nacional