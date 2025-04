Acidente deixa feridos na Beira-Mar e complica trânsito em Vitória Foto: Thiago SoaresA colisão foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (17) na Curva do Saldanha. Uma das vítimas seria... Folha Vitória|Do R7 17/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo dois carros deixou pessoas feridas na Avenida Beira-Mar, na altura da Curva do Saldanha, em Vitória. A colisão foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (17), no sentido Centro de Vitória – Bento Ferreira. Chovia no momento da batida.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Preta Gil faz registros em casa após 15 dias internada

Dwarf Fortress ultrapassa 1 milhão de cópias vendidas no Steam

Cinco destinos perto da Grande Vitória para aproveitar o feriadão no ES