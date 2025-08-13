Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Acidente deixa trânsito totalmente parado na BR-101 em Viana

Foto: LeitorSegundo a Ecovias 101, concessionária que administra a via, um veículo teria batido na traseira do outro

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Leitor Um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 297,4 da BR-101, em Viana, deixou o trânsito totalmente interditado na via no fim da tarde desta quarta-feira (13).

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.