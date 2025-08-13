Acidente deixa trânsito totalmente parado na BR-101 em Viana
Foto: LeitorSegundo a Ecovias 101, concessionária que administra a via, um veículo teria batido na traseira do outro
Foto: Leitor Um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 297,4 da BR-101, em Viana, deixou o trânsito totalmente interditado na via no fim da tarde desta quarta-feira (13).
Foto: Leitor Um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 297,4 da BR-101, em Viana, deixou o trânsito totalmente interditado na via no fim da tarde desta quarta-feira (13).
Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: