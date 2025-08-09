Logo R7.com
Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos

Foto: Reprodução/ XAinda não se sabe a causa da colisão, que ocorreu na BR-163, na altura de Lucas do Rio Verde

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, na noite desta sexta-feira (8). A colisão ocorreu na altura do km 648 da BR-163, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste.

