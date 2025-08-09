Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos Foto: Reprodução/ XAinda não se sabe a causa da colisão, que ocorreu na BR-163, na altura de Lucas do Rio Verde Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, na noite desta sexta-feira (8). A colisão ocorreu na altura do km 648 da BR-163, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

MPF abre vagas para estágio no ES com bolsas de até R$ 2 mil; veja áreas

Cinco apostas do ES levam prêmio na Lotofácil; veja valores

Viver mais e melhor: o que podemos aprender com as zonas azuis