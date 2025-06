Acidente na BR-101 com dois carros deixa uma pessoa morta Foto: Reprodução/redes sociaisHelicóptero do Notaer foi acionado para resgatar vítimas do acidente, registrado na tarde desta sexta...

Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share