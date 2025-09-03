Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Aclamado pela crítica, Earthion recebe redução de preço no Steam 

Publicado pela Limited Run Games, o aguardado jogo que presta homenagem à era de ouro do Mega Drive, chega neste mês ao PlayStation...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Limited Run Games, publicadora especializada em edições físicas premium de videogames, anunciou hoje uma redução de preço para a versão para PC de Earthion, que agora passa a custar R$99 no Steam.

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.