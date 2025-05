ACM Neto, o plano B Longe de mandato há cinco anos, o baiano ACM Neto (União), ex-prefeito de Salvador e único expoente político do Carlismo Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 06h44 (Atualizado em 05/05/2025 - 06h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Longe de mandato há cinco anos, o baiano ACM Neto (União), ex-prefeito de Salvador e único expoente político do Carlismo – termo criado pelos seguidores do falecido avô ACM – está trabalhando como mineiro para ser alçado a alguma candidatura de destaque em 2026 aproveitando a forte federação de centro-direita União-PP, criada com sua ajuda no Congresso Nacional.

Para saber mais sobre os planos de ACM Neto e sua atuação política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Suplente de Gilvan, vice-prefeito de Cachoeiro cogita assumir cadeira em Brasília

Onde moram os sonhos: futebol, infância e futuro

Turismo: potencial o ES tem; falta transformar em política permanente