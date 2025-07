Acordo para devolução de descontos indevidos do INSS começa a partir desta sexta Pensionistas e aposentados podem verificar andamento do ressarcimento e como aderir pelo aplicativo Meu INSS. Crédito: Joédson Alves... Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h18 ) twitter

Pensionistas e aposentados podem verificar andamento do ressarcimento e como aderir pelo aplicativo Meu INSS. Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil Aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos por parte de entidades associativas podem aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo Governo Federal a partir desta sexta-feira, 11 de julho. Do mesmo modo, a adesão é essencial para garantir a devolução dos valores diretamente na conta do beneficiário, sem necessidade de ação judicial. Nesse sentido, o primeiro pagamento está previsto para o dia 24 de julho. Haverá diversos lotes de repasses até que todos os que têm direito recebam.

