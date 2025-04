Açougueiro é preso suspeito de furtar picanha em supermercado de Vila Velha Foto: VideomonitoramentoFuncionário trabalhava no local há cerca de 3 semanas e estava com as peças da carne escondidas na cintura

Folha Vitória|Do R7 01/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share