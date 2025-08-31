Acumulou! Quina não tem ganhador e prêmio chega a R$ 9,5 milhões
Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaConfira os números sorteados no concurso 6814, da Quina, realizado na noite de sábado (30)
Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Nenhuma aposta acertou os cinco números sorteados no concurso 6814, da Quina, realizado na noite de sábado (30). O prêmio para o próximo sorteio está acumulado em R$ 9,5 milhões.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
