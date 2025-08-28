Acumulou! Quina termina sem ganhador e prêmio chega a R$ 1,4 milhão
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSorteio do concurso 6811, da Quina, foi realizado na noite de quarta-feira (27)
O sorteio do concurso 6811, da Quina, realizado na noite de quarta-feira (27), terminou sem aposta ganhadora. O prêmio está acumulado em R$ 1,4 milhão.
