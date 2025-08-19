Adeus, inchaço e vontade de doce: Gisele Bündchen tem ingrediente natural na dieta que seca a barriga
A modelo Gisele Bündchen Foto: Instagram/ @giseleA modelo aposta em ingrediente polêmico no jejum matinal; saiba os benefícios
A modelo Gisele Bündchen Foto: Instagram/ @gisele Se tem alguém que sabe transformar rotina em tendência, esse alguém é Gisele Bündchen.
A modelo Gisele Bündchen Foto: Instagram/ @gisele Se tem alguém que sabe transformar rotina em tendência, esse alguém é Gisele Bündchen.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra os segredos da dieta da modelo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra os segredos da dieta da modelo!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: