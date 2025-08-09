Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Adolescente assassinada em Vila Velha voltava de grupo de oração no momento do crime

Reprodução/Redes SociaisEla estava em um carro com os pais quando o veículo foi atingido por criminosos. Eles estavam no bairro para...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A adolescente Sophia Vial, de 15 anos, assassinada a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde deste sábado (9), voltava de um grupo de oração com a família no momento em que foi baleada.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.