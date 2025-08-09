Adolescente assassinada em Vila Velha voltava de grupo de oração no momento do crime Reprodução/Redes SociaisEla estava em um carro com os pais quando o veículo foi atingido por criminosos. Eles estavam no bairro para... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 18h57 ) twitter

A adolescente Sophia Vial, de 15 anos, assassinada a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde deste sábado (9), voltava de um grupo de oração com a família no momento em que foi baleada.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

