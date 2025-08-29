Adolescente atropelada por trem: distração com celular traz risco para pedestres
Linha de trem em Flexal 1 (Foto: Thiago Soares)Adolescente de 14 anos foi atingida por trem em Cariacica enquanto usava celular e fones...
O atropelamento de uma adolescente de 14 anos por um trem em Flexal I, Cariacica, acendeu um alerta sobre os riscos do uso de celular e fones de ouvido no trânsito. A jovem, que no momento do acidente estava mexendo no aparelho e com os fones conectados, sobreviveu após ser socorrida em estado grave e segue internada no Hospital Infantil de Vitória.
O atropelamento de uma adolescente de 14 anos por um trem em Flexal I, Cariacica, acendeu um alerta sobre os riscos do uso de celular e fones de ouvido no trânsito. A jovem, que no momento do acidente estava mexendo no aparelho e com os fones conectados, sobreviveu após ser socorrida em estado grave e segue internada no Hospital Infantil de Vitória.
Para saber mais sobre este caso alarmante e as implicações do uso de celulares no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre este caso alarmante e as implicações do uso de celulares no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: