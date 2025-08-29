Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adolescente atropelada por trem: distração com celular traz risco para pedestres

Linha de trem em Flexal 1 (Foto: Thiago Soares)Adolescente de 14 anos foi atingida por trem em Cariacica enquanto usava celular e fones...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O atropelamento de uma adolescente de 14 anos por um trem em Flexal I, Cariacica, acendeu um alerta sobre os riscos do uso de celular e fones de ouvido no trânsito. A jovem, que no momento do acidente estava mexendo no aparelho e com os fones conectados, sobreviveu após ser socorrida em estado grave e segue internada no Hospital Infantil de Vitória.

Para saber mais sobre este caso alarmante e as implicações do uso de celulares no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.