Adolescente atropelada por trem: distração com celular traz risco para pedestres Linha de trem em Flexal 1 (Foto: Thiago Soares)Adolescente de 14 anos foi atingida por trem em Cariacica enquanto usava celular e fones... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O atropelamento de uma adolescente de 14 anos por um trem em Flexal I, Cariacica, acendeu um alerta sobre os riscos do uso de celular e fones de ouvido no trânsito. A jovem, que no momento do acidente estava mexendo no aparelho e com os fones conectados, sobreviveu após ser socorrida em estado grave e segue internada no Hospital Infantil de Vitória.

Para saber mais sobre este caso alarmante e as implicações do uso de celulares no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Olha o gás! Investimento de R$ 200 milhões vai transformar logística de energia no ES

Homem invade hospital, empurra enfermeira e é detido em Cariacica

Homem é preso ao tentar furtar carro de locadora no Aeroporto de Vitória