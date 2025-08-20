Adolescente de 15 anos é assaltado e ameaçado com faca na Barra do Jucu
Foto: Reprodução/TV Vitória Um adolescente de 15 anos foi ameaçado e assaltado enquanto voltava de bicicleta para casa após o futebol na Barra do Jucu, em Vila Velha. Esta foi a segunda vez que o menino foi assaltado no bairro.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
