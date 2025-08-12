Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Adolescente detido pilotava moto usada no ataque na Grande Santa Rita

Reprodução/Redes SociaisDurante o ataque a tiros, adolescente de 15 anos e uma manicure foram assassinadas. O autor dos disparos também...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Reprodução/Redes Sociais O adolescente de 17 anos que foi detido suspeito de participar do ataque que matou a manicure Andressa da Conceição, de 31 anos, e a adolescente Sophia Vial, 15 anos, na Grande Santa Rita, em Vila Velha, estava pilotando a moto usada no crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.