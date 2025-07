Adolescente é agredida com filha de 11 meses no colo em Cariacica Foto: PCESJovem de 16 anos relatou à polícia que recebeu socos, chutes e mordidas do namorado. Bebê também ficou ferida durante as... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h18 ) twitter

Foto: PCES Uma adolescente de 16 anos foi agredida pelo namorado, de 21, enquanto segurava a filha do casal, uma bebê de apenas 11 meses, no colo. As agressões ocorreram em Cariacica e foram relatadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso alarmante.

