Adolescente é baleado na frente de bar no Bairro das Laranjeiras

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaO garoto tem 17 anos e estava parado na calçada do bar quando foi ferido. A polícia ainda não prendeu...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um adolescente de 17 anos foi baleado em frente a um bar localizado na rua São Paulo, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (18).

