Adolescente é baleado na frente de bar no Bairro das Laranjeiras
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaO garoto tem 17 anos e estava parado na calçada do bar quando foi ferido. A polícia ainda não prendeu...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um adolescente de 17 anos foi baleado em frente a um bar localizado na rua São Paulo, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (18).
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um adolescente de 17 anos foi baleado em frente a um bar localizado na rua São Paulo, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (18).
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: