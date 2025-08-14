Adolescente é espancado por traficantes ao sair de escola em Vila Velha Escola Ormanda Gonçalves (Foto/reprodução: TV Vitória)Jovem de 16 anos foi sequestrado, agredido e teve a bicicleta roubada; ele é... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h18 ) twitter

Escola Ormanda Gonçalves (Foto/reprodução: TV Vitória) Um adolescente de 16 anos foi sequestrado e violentamente agredido por suspeitos ligados ao tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o garoto saía da escola quando foi abordado, levado para um local desconhecido e espancado. Durante a ação, os suspeitos também roubaram a bicicleta da vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso alarmante.

