Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adolescente é morto a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória

Foto: Folha Vitória/ MontagemPatrick de Oliveira foi assassinado a tiros ao chegar em casa após o trabalho

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Folha Vitória/ Montagem Um adolescente, de 16 anos, identificado como Patrick de Oliveira, foi assassinado a tiros no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, no momento em que chegava do trabalho, no final da tarde de quarta-feira (27).

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.