Adolescente é morto atiros na frente de amigos em Cariacica
Polícia investiga execução de adolescente no bairro Itaquari (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Crime aconteceu no bairro Itaquari;...
Polícia investiga execução de adolescente no bairro Itaquari (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (16) no bairro Itaquari, em Cariacica.
Polícia investiga execução de adolescente no bairro Itaquari (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (16) no bairro Itaquari, em Cariacica.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: