Adolescente é suspeito de tentar matar mãe e avô a facadas em Cariacica
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaO menor tem 15 anos e foi detido em flagrante. O crime aconteceu na casa da família, no bairro Presidente...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um adolescente de 15 anos foi apreendido após atacar a própria mãe e o avô com uma faca no bairro Presidente Médice, em Cariacica. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na residência da família.
