Adolescente entra no mar para fugir da PM, mas acaba detido na Praia do Morro Foto: Reprodução/ TV VitóriaO garoto tem 14 anos e foi flagrado com drogas. Ele foi surpreendido por um PM de folga nadando na praia... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h37 )

Foto: Reprodução/ TV Vitória Um adolescente de 14 anos foi detido após tentar fugir da Polícia Militar entrando no mar, na Praia do Morro, em Guarapari, quando estava com drogas.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

