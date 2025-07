Adolescente morre atropelado por ônibus do Transcol em Vila Velha Adolescente morreu atropelado por ônibus do Transcol (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória e reprodução/ TV Vitória)Vítima, de 13 anos... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 10h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h16 ) twitter

Adolescente morreu atropelado por ônibus do Transcol (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória e reprodução/ TV Vitória) Um adolescente, de 13 anos, morreu atropelado por um ônibus do Transcol, na noite de terça-feira (1º), no bairro Planalto, em Vila Velha.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

