Adolescente morre em confronto com a PM e moradores fazem protesto em Vila Velha Protesto em Cobi após morte de adolescente em confronto com a PM. Foto: Redes Sociais O menor já havia sido detido no início da semana... Folha Vitória|Do R7 26/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Protesto em Cobi após morte de adolescente em confronto com a PM

Protesto em Cobi após morte de adolescente em confronto com a PM. Foto: Redes Sociais Um adolescente de 17 anos morreu durante um confronto entre a Polícia Militar e homens armados no início da tarde desta quarta-feira (26), no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. Após a ocorrência, moradores e familiares realizaram um protesto na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher tem corpo incendiado com gasolina e é socorrida de helicóptero

Bella, umas das quíntuplas capixabas, passa por cirurgia no quadril em Vitória

Volume impecável e sem frizz: 5 cortes de cabelo estilosos definem cachos sem fonte de calor em 2025