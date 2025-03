Adolescente suspeito de gerenciar tráfico em Cariacica é apreendido na BR-101 Foto: Divulgação/ Polícia MilitarJovem estava em um carro com cinco quilos de maconha. Um homem que também estava no veículo foi preso... Folha Vitória|Do R7 29/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 09h25 ) twitter

Foto: Divulgação/ Polícia Militar Um adolescente de 16 anos, apontado pela polícia como gerente do tráfico no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, foi apreendido na BR-101 com mais de cinco quilos de maconha. Um homem de 34 anos, que estava com ele no veículo, também foi preso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa apreensão.

