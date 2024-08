Adrenalina e Sabor: Circuito de Tirolesas em Pancas Promete Atrações Imperdíveis Foto: Guia Vertical Amantes dos esportes radicais terão um novo lugar para aproveitar atividades ao ar livre, com a inauguração... Folha Vitória|Do R7 16/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h26 ) ‌



Amantes dos esportes radicais terão um novo lugar para aproveitar atividades ao ar livre, com a inauguração do maior circuito de tirolesas da América Latina, localizado em Pancas, região Noroeste do Espírito Santo. O local será inaugurado no próximo sábado (17). A expectativa é que a velocidade da tirolesa chegue a até 120 km/h.

