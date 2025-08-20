Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adultização infantil em Hollywood: os bastidores da exploração de astros mirins

Vários astros mirins tiveram experiências traumáticas (Fotos: Reprodução/Youtube)De Judy Garland a Amanda Bynes, casos de abusos, pressões...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Vários astros mirins tiveram experiências traumáticas (Fotos: Reprodução/Youtube) Nos últimos dias, o vídeo publicado pelo influenciador Felca reacendeu uma ampla discussão nas redes sociais sobre a adultização infantil. Esse fenômeno pode ser entendido como a ruptura precoce do ciclo natural da infância, impondo aos menores comportamentos e pressões que não correspondem à sua idade.

Para entender mais sobre essa questão alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.