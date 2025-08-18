Adultização infantil pede urgência para proteger nossas crianças
Polarização trava debate para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais (Foto: Gabriel Barros/ Folha Vitória)Polarização política...
Polarização trava debate para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais (Foto: Gabriel Barros/ Folha Vitória) Ninguém aguenta mais essa esquizofrenia política. À esquerda ou à direita o que vemos é uma desorganização do pensamento.
Polarização trava debate para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais (Foto: Gabriel Barros/ Folha Vitória) Ninguém aguenta mais essa esquizofrenia política. À esquerda ou à direita o que vemos é uma desorganização do pensamento.
Saiba mais sobre a urgência de proteger nossas crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre a urgência de proteger nossas crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: