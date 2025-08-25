Advogada e mais cinco suspeitos são presos por ataque a tiros que matou criança na Serra
Carro atingido em ataque a tiros em Praia de Carapebus, na Serra. Fotos: Reprodução / Redes sociaisCriminosos atiraram contra carro...
Carro atingido em ataque a tiros em Praia de Carapebus, na Serra. Fotos: Reprodução / Redes sociais Mais quatro suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que resultou na morte de uma menina, de 6 anos, no bairro Praia de Carapebus, na Serra, foram presos durante a madrugada desta segunda-feira (25). O total de prisões subiu para seis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!
