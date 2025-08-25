Advogada presa por ataque que matou criança na Serra é casada com mandante, diz secretário
Carro atingido em ataque a tiros em Praia de Carapebus, na Serra. Fotos: Reprodução / Redes sociais O secretário estadual da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, informou que a advogada presa durante as investigações do ataque a tiros que resultou na morte de Alice Rodrigues, de 6 anos, é casada com um dos mandantes do crime.
