Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Aeroporto de Vitória registra julho mais movimentado da história com 315 mil passageiros

Atualmente, o Aeroporto de Vitória oferece voos diretos para oito destinos nacionais. Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMovimentação...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Atualmente, o Aeroporto de Vitória oferece voos diretos para oito destinos nacionais. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

Para mais detalhes sobre esse recorde histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.