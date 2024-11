AESabesp presente na feira de startups CASE 2024 dias 28 e 29 de novembro

A Associação dos Engenheiros da Sabesp marcará presença com um estande na CASE 2024 - 11ª Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, organizada pela Associação Brasileira de Startups - Abstartups. O evento acontece nos dias 28 e 29 de novembro (quinta e sexta-feira), no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

