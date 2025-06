Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos desta sexta-feira Flamengo é um dos favoritos no Grupo D do Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Quatro partidas válidas pela segunda rodada... Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Flamengo é um dos favoritos no Grupo D do Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa acontecem nesta sexta-feira, 20. Os duelos integram os Grupos C e D da competição nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os jogos!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cuidados com a pele no inverno: proteção para adultos e crianças

Novo terminal de petróleo vai gerar R$ 80 milhões em royalties para Vitória, Vila Velha e Serra

Histórico! Botafogo vence o PSG e fica a um empate da classificação