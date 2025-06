Agente socioeducativo é atacado pelo vizinho com foice em Vila Velha Foto: Reprodução TV VitóriaVítima estava com o filho de 1 ano no colo no momento da agressão. Motivo da briga seria o descarte e queima... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução TV Vitória Um agente socioeducativo foi atacado com golpes de foice pelo vizinho, na tarde da última quinta-feira (26), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. No momento da agressão, ele carregava o filho de apenas 1 ano no colo. A vítima sofreu ferimentos na perna, no dedo e em outras partes do corpo.

Para saber mais sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem revoltado com divórcio incendeia metrô na Coreia do Sul

Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025

Trânsito sofre alterações para Festa de São Pedro em Vitória; veja como fica