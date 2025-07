Agentes de saúde de Vitória recebem capacitação sobre demência no SUS Pesquisadores do Hospital Alemão Oswaldo Cruz iniciam estudo sobre demência no SUS em Vitória. Foto: PMV/DivulgaçãoProjeto Relatório... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 22h56 ) twitter

Pesquisadores do Hospital Alemão Oswaldo Cruz iniciam estudo sobre demência no SUS em Vitória. Foto: PMV/Divulgação As Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros República e Praia do Suá, em Vitória, estão recebendo o projeto Relatório Nacional sobre Demência no SUS (ReNaDe), realizado pelo Ministério da Saúde por meio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entre 30 de junho e 4 de julho.

