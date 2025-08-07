Agerh abre inscrições para processo seletivo com salário de R$ 7,5 mil
Foto: Agerh ESInscrições para a seleção da Agerh com 12 vagas seguem até o próximo dia 17 de agosto
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação temporária para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. O salário é de R$ 7,5 mil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre essa oportunidade!
