Agosto Dourado: confira ações de incentivo à amamentação na Grande Vitória Ações reforçam sobre a importância do aleitamento materno (Imagem: Freepik)Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha contam com programações... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Ações reforçam sobre a importância do aleitamento materno (Imagem: Freepik) O leite materno, alimento padrão-ouro de qualidade, é essencial para a saúde do bebê e da mãe. Além de contribuir para o desenvolvimento do sistema imunológico e para a prevenção de doenças na criança, a amamentação auxilia na recuperação pós-parto da mulher e na redução das chances de desenvolver câncer e outros quadros de saúde.

Saiba mais sobre as ações de incentivo à amamentação na Grande Vitória consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cadela Mavis está desaparecida na Serra; saiba como ajudar

Onde está Sushi? Gata de sete meses desaparece na Glória

Milly: gata cinza está desaparecida na região de Jacaraípe