Agosto dourado: entenda a importância de falar sobre aleitamento materno O aleitamento materno =e essencial para a saúde do bebê e da mãe(Imagem: Freepik)O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h37 ) twitter

O aleitamento materno é essencial para a saúde do bebê e da mãe (Imagem: Freepik) O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma das práticas mais eficazes, simples e sustentáveis para a promoção da saúde tanto infantil quanto materna. Para além dos benefícios nutricionais, ele se configura como uma intervenção de grande impacto imunológico, emocional, econômico e social.

