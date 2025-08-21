Agosto Dourado: mês da conscientização sobre altas habilidades e superdotação
Imagem de pch.vector no FreepikCrianças superdotadas precisam de reconhecimento e apoio
Quando falamos em superdotação, é comum imaginar aquela criança que tira notas perfeitas, resolve problemas complexos antes dos colegas e aprende com uma rapidez impressionante. Mas, na prática, as altas habilidades vão muito além de um QI elevado ou de desempenho escolar acima da média.
