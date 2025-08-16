Agosto: um mês para celebrar a saúde e o coração Foto: FreepikEm agosto é comemorado o Dia da Saúde e o Dia do Cardiologista Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik

Agosto é um mês especial para quem trabalha com saúde e para todos que compreendem a importância do cuidado com o corpo e com a mente. Neste mês, comemoramos duas datas significativas: o Dia Nacional da Saúde (5 de agosto) e o Dia do Cardiologista (14 de agosto).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a importância da saúde e do cuidado com o coração!

Leia Mais em Folha Vitória:

WhatsApp deixa ligações em grupo mais práticas com agendamento e reações

Bombeiro que caiu de parapente no ES é levado de helicóptero para o RJ

Thor: american bully de 1 ano está disponível para adoção