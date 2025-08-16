Agosto: um mês para celebrar a saúde e o coração
Foto: FreepikEm agosto é comemorado o Dia da Saúde e o Dia do Cardiologista
Foto: Freepik
Agosto é um mês especial para quem trabalha com saúde e para todos que compreendem a importância do cuidado com o corpo e com a mente. Neste mês, comemoramos duas datas significativas: o Dia Nacional da Saúde (5 de agosto) e o Dia do Cardiologista (14 de agosto).
Foto: Freepik
