Agradeço aos céus”, diz mãe de Sophia após menores serem detidos

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA mãe da estudante morta em Vila Velha postou vídeo nas redes sociais e destacou que a luta da família...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
A mãe da estudante Sophia Vial, 15 anos, morta a tiros no último sábado (9) na Grande Santa Rita, em Vila Velha, comemorou a detenção dos dois adolescentes suspeitos de participarem do ataque.

