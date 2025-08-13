Agradeço aos céus”, diz mãe de Sophia após menores serem detidos Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA mãe da estudante morta em Vila Velha postou vídeo nas redes sociais e destacou que a luta da família... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h39 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

A mãe da estudante Sophia Vial, 15 anos, morta a tiros no último sábado (9) na Grande Santa Rita, em Vila Velha, comemorou a detenção dos dois adolescentes suspeitos de participarem do ataque.

